Пять новых улиц в Пскове назовут в честь погибших спецназовцев

В Пскове полным ходом идет подготовка к проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-разведчиков второй бригады специального назначения. В заседании оргкомитета 14 февраля принял участие губернатор Михаил Ведерников, сообщает пресс-служба региональной администрации.

- Учитывая специфику действий разведки, долгое время о подвиге 2-й бригады специального назначения практически ничего не было известно в публичном поле. По этой причине просветительская миссия была одной из наших главных задач, — сказал Михаил Ведерников. - Теперь подготовлены видеоматериалы для съемок документального фильма, отремонтирован памятный знак, создан тематический мурал в Пскове, проведены открытые уроки и экскурсии для школьников области. Кроме того, пять новых улиц будут названы в честь павших героев.

21 февраля со дня гибели спецназовцев исполнится 20 лет. 21 февраля 2000 года в районе поселка Харсеной Чечни группа спецназа, находясь в колонне сопровождения, приняла бой с боевиками. Из 35 бойцов остались в живых двое. 25 человек из числа погибших — разведчики псковской бригады спецназа.

Родственники погибших десантников получили единовременную денежную выплату по 50 тысяч рублей.

21 февраля станет в Псковской области Единым днем памяти подвига воинов-разведчиков второй бригады специального назначения. Во всех районах пройдут памятные мероприятия.