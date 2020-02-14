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Общество

Первая геномная лаборатория открылась в Пскове

14 февраля 2020 года, 14:01

В экспертно-криминалистическом центре регионального УМВД России открылась первая в регионе лаборатория ДНК-анализа. Губернатор Михаил Ведерников вместе с начальником УМВД России по Псковской области Алексеем Овсянниковым  прошел по площадкам лаборатории, оценил уровень специализированного исследовательского оборудования, сообщает пресс-служба областной администрации. 

-Теперь нет необходимости возить материалы в Великий Новгород, нужные для следствия исследования можно проводить на месте, - сказал Михаил Ведерников. - Это позволит экономить время работы сотрудников и средства подразделения. Соответственно вырастет скорость и количество раскрываемых дел. Хотелось, чтобы  лаборатория также поспособствовала раскрытию давних преступлений, в том числе совершенных в военные годы.

Губернатор  вручил Алексею Овсянникову сертификат на приобретение нового компьютера со специальным программным обеспечением.

 Раньше проведение анализа задерживалось до нескольких месяцев, сейчас на это потребуется не более 5 дней.

- С появлением своей лаборатории мы можем делать не 100, а гораздо больше экспертиз в год. Причем не только в рамках расследования тяжких и особо тяжких преступлений, но и тех дел, которые носят имущественный характер. Многие вещи у нас уже получаются лучше, чем у коллег в Великом Новгороде. Что касается расследования преступлений прошлых лет, то и в этом направлении мы постараемся делать все возможное, — подчеркнул Алексей Овсянников.

 На создание геномной лаборатории из федерального бюджета было выделено почти 50 миллионов рублей. наши эксперты смогут работать с макромолекулами ДНК.  А новые автомобили экспертов оборудованы спецтехникой, помогающей качественно изымать материалы с места преступления.

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