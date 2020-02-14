Общественных деятелей региона наградили за эффективную деятельность по обеспечению прав граждан в местах принудительного содержания

В Общественной палате Псковской области наградили известных общественных деятелей нашего региона за эффективную деятельность по обеспечению прав граждан в местах принудительного содержания, сообщает ombudsman.pskov.ru
Председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах и региональный омбудсмен Дмитрий Шахов вручили благодарности Общественной платы РФ и Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
За обеспечение эффективного взаимодействия по защите прав граждан Благодарностью Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации награждён председатель Общественной наблюдательной комиссии Псковской области Николай Червяков.
За многолетний личный вклад в становление и развитие общественного контроля и обеспечения прав граждан Благодарностью Общественной палаты России награждён протоиерей Николай Егоров, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы (от Торгу) Пскова.