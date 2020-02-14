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Общество

Общественных деятелей региона наградили за эффективную деятельность по обеспечению прав граждан в местах принудительного содержания

14 февраля 2020 года, 13:17

В Общественной палате Псковской области  наградили известных общественных деятелей нашего региона за эффективную деятельность по обеспечению прав граждан в местах принудительного содержания, сообщает ombudsman.pskov.ru

Председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах и региональный омбудсмен Дмитрий Шахов вручили благодарности Общественной платы РФ и Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

За обеспечение эффективного взаимодействия по защите прав граждан Благодарностью Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации награждён председатель Общественной наблюдательной комиссии Псковской области Николай Червяков. 

За многолетний личный вклад в становление и развитие общественного контроля и обеспечения прав граждан Благодарностью Общественной палаты России награждён протоиерей Николай Егоров, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы (от Торгу) Пскова.

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