Общественных деятелей региона наградили за эффективную деятельность по обеспечению прав граждан в местах принудительного содержания

В Общественной палате Псковской области наградили известных общественных деятелей нашего региона за эффективную деятельность по обеспечению прав граждан в местах принудительного содержания, сообщает ombudsman.pskov.ru

Председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах и региональный омбудсмен Дмитрий Шахов вручили благодарности Общественной платы РФ и Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

За обеспечение эффективного взаимодействия по защите прав граждан Благодарностью Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации награждён председатель Общественной наблюдательной комиссии Псковской области Николай Червяков.

За многолетний личный вклад в становление и развитие общественного контроля и обеспечения прав граждан Благодарностью Общественной палаты России награждён протоиерей Николай Егоров, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы (от Торгу) Пскова.