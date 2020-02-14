Инициативу Пскова по мониторингу питания в школах подхватили другие регионы

В Пскове стартовал мониторинг организации качества питания в школах, сообщила пресс-служба партии «Единая Россия». Рейды прошли в 28 образовательных учреждениях. В них приняли участие 145 родителей. Региональный координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья» Елена Полонская сообщила, что Псковская область стала основательницей родительской экспертизы. После чего эту инициативу подхватили и другие регионы.

Проблемы, которые увидели родители, в частности, неполный охват горячим питанием детей и различия питания для детей из разных социальных категорий, нашли свое отражение в резолюции, которую направили заместителю председателя Совета Федерации ФС РФ, секретарю Генсовета «Единой России» Андрею Турчаку и депутату Государственной Думы РФ, секретарю регионального отделения партии Александру Козловскому.

Как отметила Елена Полонская, проведенная работа не осталась без внимания и многие из прозвучавших предложений родителей были отражены в Послании Президента РФ Владимира Путина.