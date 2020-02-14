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Общество

В Псков приедет стилизованный эшелон с экспонатами времен Великой Отечественный войны

14 февраля 2020 года, 12:26

К 75-летию Победы в Псков прибудет «Эшелон Победы» - стилизованный поезд с экспонатами, вооружением и документами времен Великой Отечественной войны. Мероприятие анонсировали сегодня, 14 февраля, офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора Дмитрий Зайцев и начальник пункта отбора Валерий Бартенев в пресс-центре «Псковской правды» на встрече с журналистами.

- Всего таких передвижных составов будет шесть, - рассказал Валерий Бартенев. - эшелон, который пройдет через Псков ориентирорвочно стартует из Москвы 13 апреля. По предварительным данным на несколько часов он остановится 24 апреля в Великих Луках, 25 апреля в Пскове, дальше поезд пойдет через Новгород, Лугу и паромом переправится на территорию Калининграда.

Помимо экскурсии на «Эшелон Победы» псковичи увидят выставку вооружения и концерт. 

Также будет работать мобильный пункт отбора на контрактную службу, где можно проконсультироваться по всем вопросам.


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