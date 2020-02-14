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Общество

Половине кандидатов в контрактники отказывают в приеме на военную службу

14 февраля 2020 года, 12:04

С 2012 года в Псковской области изъявили желание служить по контракту  около 6,5 тысяч человек. Однако на военную службу отобрали лишь чуть больше 3,5 тысяч кандидатов. Такие данные привел офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора Дмитрий Зайцев, сегодня, 14 февраля в пресс-центре «Псковской правды» на встрече с журналистами.

По словам Дмитрия Зайцева в основном кандидатам отказывают из-за слабой физической подготовки и не подходящих морально-деловых качеств. 

Прежде чем поступить на службу будущие контрактники проходят медкомиссию, психологическое тестирование и проверку своей физической формы.

- Необходимо беречь честь смолоду, как бы банально это ни звучало, - заметил начальник пункта отбора Валерий Бартенев, -  бывает, к нам приходит студент университета, а за ним тянется целый шлейф административных правонарушений. Кажется, что такого - попил пиво на улице или сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Но это не наш человек. Не нужно поддаваться ежесекундным слабостям, а ответственнее относится к своему будущему.

Минимальная зарплата контрактника сейчас  – 22,5 тысячи рублей. Кандидаты имеют право выбора, в каких  войсках проходить службу. Особой популярностью в Псковской области пользуются бригада спецназа, вертолетная бригада в Острове, воинская часть зенитно-ракетного полка в Стругах Красных.

Немаловажно также, что молодые люди имеют возможность проходить службу в своем регионе.

С каждым годом контрактников становится все больше. Увеличивается и число кандидатов с высшим и средним образованием.  Так, в 2018 году пункт отбора в нашем регионе принял на службу 95 кандидатов с высшим или средним специальным образованием, в 2019 году – более 110.  В 2020 году пункт отбора ставит перед собой задачу – отобрать не менее 120 кандидатов.

С 1 октября 2019 года довольствие контрактников проиндексировали на 4,3 %. Сейчас рядовые и сержанты могут рассчитывать полностью на компенсацию по найму жилья, это до 12 тысяч рублей.

В ближайшее время всем контрактникам планируют вернуть льготу: компенсация   проезда к месту отдыха. Введена также дополнительная надбавка для военных водителей за безаварийный стаж -  около 30%.


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