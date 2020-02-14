Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Пскове откроют Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям

14 февраля 2020 года, 10:10

Администрация Псковской области и Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям заключили соглашение о взаимодействии, сообщает пресс-служба региональной администрации. Соглашение подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и исполнительный директор Национального Центра Екатерина Мизулина.

Центр будет защищать права несовершеннолетних, оказывать помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе организовывать работу  по поиску пропавших и обучать волонтеров. Добровольцев научат ориентироваться на местности и оказывать первую медицинскую помощь. 

- Ежегодно поступает большое число заявлений о пропаже детей. Общими усилиями все обращения отработаны, дети найдены. Но, к сожалению, пока эта работа не централизована — специализированных общественных организаций нет, работают только отдельные волонтеры. Мы рассчитываем на опыт Национального центра помощи, отделения которого уже успешно работают в 28 регионах страны. У них достаточно наработана серьезная организационная, методическая база. Мы рассчитываем, что благодаря такой поддержке регион систематизирует работу в этом направлении и все дети, которые пропадают, будут оперативно находиться, - сказал Михаил Ведерников.

Специалисты Национального центра  провели первый открытый урок безопасного интернета для учащихся  школы № 24 им Л. И. Малякова.

В дальнейшем такие уроки планируют проводить регулярно.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Конкурс «Учитель будущего» объединил в Санкт-Петербурге педагогов от 19 до 60 лет
Великолучанка расплатилась за снятие порчи золотом и деньгами
Стали известны финалисты конкурса «Первоклассная баталия»
На границе с Беларусью отремонтируют дорогу
Пять новых улиц в Пскове назовут в честь погибших спецназовцев
Первая геномная лаборатория открылась в Пскове
Общественных деятелей региона наградили за эффективную деятельность по обеспечению прав граждан в местах принудительного содержания
Учителя из Бежаниц участвуют в полуфинале конкурса «Учитель будущего» в Санкт-Петербурге
Инициативу Пскова по мониторингу питания в школах подхватили другие регионы

Комментарии

Авторизация
No comments
Скачет давление – что делать

Общество / Здоровье
14 февраля 10:52

Скачет давление – что делать

«Качели» могут привести к обмороку даже при смене положения тела
«Масочный режим» - что это значит для жителей Псковской области

Общество / Здоровье
13 февраля 12:34

«Масочный режим» - что это значит для жителей Псковской области

Главный санитарный врач рассказал о гуляющих в регионе нескольких видах гриппа

С доставкой или никак

Общество
12 февраля 13:19

С доставкой или никак

Рост цены на газ в баллонах возмутил жителей области и заинтересовал антимонопольщиков, продавцы грозятся совсем уйти с рынка