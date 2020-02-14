В Пскове откроют Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям

Администрация Псковской области и Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям заключили соглашение о взаимодействии, сообщает пресс-служба региональной администрации. Соглашение подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и исполнительный директор Национального Центра Екатерина Мизулина.

Центр будет защищать права несовершеннолетних, оказывать помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе организовывать работу по поиску пропавших и обучать волонтеров. Добровольцев научат ориентироваться на местности и оказывать первую медицинскую помощь.

- Ежегодно поступает большое число заявлений о пропаже детей. Общими усилиями все обращения отработаны, дети найдены. Но, к сожалению, пока эта работа не централизована — специализированных общественных организаций нет, работают только отдельные волонтеры. Мы рассчитываем на опыт Национального центра помощи, отделения которого уже успешно работают в 28 регионах страны. У них достаточно наработана серьезная организационная, методическая база. Мы рассчитываем, что благодаря такой поддержке регион систематизирует работу в этом направлении и все дети, которые пропадают, будут оперативно находиться, - сказал Михаил Ведерников.

Специалисты Национального центра провели первый открытый урок безопасного интернета для учащихся школы № 24 им Л. И. Малякова.

В дальнейшем такие уроки планируют проводить регулярно.