Малоимущие теперь могут обратиться за материальной поддержкой в МФЦ

В Многофункциональном центре Псковской области за первый месяц 2020 года появилось 7 новых услуг. Все они направлены на оказание социальной помощи населению региона, сообщает пресс-служба областной администрации.

Одна из таких новых услуг — социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноким людям.

Обратиться за услугой в МФЦ могут могут малоимущие семьи и одиноко проживающие люди, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам меньше установленного в регионе прожиточного минимума. Социальную помощь предоставляют один раз в год в виде денежной выплаты (1 тысяча рублей для многодетных семей и 300 рублей для одиноко проживающего гражданина) или натуральной помощи (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и другие жизненно необходимые товары по стоимости не превышающие денежного размера соцпомощи). Также предполагается, что граждане могут получить поддержку частично в денежном виде и частично в виде материальной помощи.

Получить консультацию и подать пакет документов можно во всех отделах МФЦ Псковской области. Телефон горячей линии: 8-800-100-60-11.