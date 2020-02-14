Субсидии для проектов ТОС увеличили в три раза

До 10 миллионов рублей смогут получить объединения ТОС - территориальные общественные самоуправления на реализацию своих проектов.

С 1 марта 2020 года начинается прием заявок на региональный конкурс, сообщает пресс-служба областной администрации.

Прием документов администрациями муниципальных образований от представителей ТОС продлится до 27 марта 2020 года. Заявки на участие в конкурсе от местных администраций принимают до 31 марта.

Победителей определяет конкурсная комиссия не позднее 12 мая текущего года.

В этом году сумма субсидии из регионального бюджета, которую победители получат на реализацию своих проектов, увеличили практически в три раза - до 10 млн рублей.