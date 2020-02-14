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Общество

Субсидии для проектов ТОС увеличили в три раза

14 февраля 2020 года, 09:22

До 10 миллионов рублей смогут получить объединения ТОС - территориальные общественные самоуправления на реализацию своих проектов.

С 1 марта 2020 года начинается прием заявок на региональный конкурс, сообщает пресс-служба областной администрации.

Прием документов администрациями муниципальных образований от представителей ТОС продлится  до 27 марта 2020 года. Заявки на участие в конкурсе от местных администраций принимают  до 31 марта.

Победителей определяет конкурсная комиссия не позднее 12 мая текущего года.

В этом году сумма субсидии из регионального бюджета, которую победители получат на реализацию своих проектов, увеличили практически в три раза - до 10 млн рублей.

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