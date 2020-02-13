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Происшествия / ДТП

Смертельная авария в Пустошкинском районе произошла из-за выезда автомашины на встречку

13 февраля 2020 года, 18:18

По версии следствия, водитель автомашины «Мерседес» на закругленном участке автодороги не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожной обстановки, в результате чего совершил выехал на встречную полосу, наехал на ограждение и столкнулся с большегрузом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По факту ДТП Себежский следственный отдел МВД возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В рамках расследования проводятся первоначальных следственных действий, направленных на установление всех причин и обстоятельств происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе автотехническая, которые позволят восстановить картину аварии.

Напомним, как до этого сообщала пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», представители ГИБДД и обслуживающий дорогу подрядчик в месте совершения ДТП провели обследование дорожных условий. Претензий к дорожным органам по факту произошедшей аварии нет.

Авария произошла в четверг, 13 февраля, около 0.20 ночи на федеральной автодороге Санкт-Петербург - Невель произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля «Вольво» и восьмиместного автомобиля «Мерседес». В настоящее время имеется информация о восьми погибших и двух пострадавших. 

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