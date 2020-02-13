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Общество

В микрорайоне «Псковкирпич» отремонтируют часть улиц Боровой и Черняховского

13 февраля 2020 года, 17:28

В этом году до 20 июля 2020 года в Пскове в микрорайоне «Псковкирпич» будут частично отремонтированы улицы Боровая и Черняховского. Как сообщили «Псковской правде» в комитете по транспорту и дорожному хозяйству, по итогам торгов ремонт улицы Боровой будет проводить организация ООО «Дорстройсервис», стоимость работ составит более 17 миллионов рублей. Будет отремонтировано около 1,9 километра дороги, в том числе 136 метров примыкания с улицей Карбышева. Проезжая часть будет отфрезерована на глубину до 5 см, затем основание дороги засыпят 15-сантиметровым слоем щебня, сверху положат асфальт. Также укрепят обочины, отремонтируют тротуары и нанесут разметку. Запланированы ремонт автобусной остановки и устройство газона.

В микрорайоне «Псковкирпич» отремонтируют часть улиц Боровой и Черняховского
Так улица Боровая выглядит сейчас.
Фото комитета по транспорту Псковской области

А улицей Черняховского займется подрядчик ООО «СПЕЦДОР 60», который приведет в порядок 881 метр дороги. Сумма контракта — 6,3 миллиона рублей. Кроме ремонта самой проезжей части рабочие срежут и укрепят обочины, заменят искусственные дорожные неровности и нанесут разметку термопластиком.

В микрорайоне «Псковкирпич» отремонтируют часть улиц Боровой и Черняховского
На улице Черняховского отремонтируют 881 метр дороги.
Фото комитета по транспорту Псковской области

Гарантия на верхний слой покрытия в обоих контрактах составляет 4 года, на термопластик - 1 год. Оба объекта будут отремонтированы на средства федерального и областного бюджетов в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, также в этом году запланирован ремонт улиц Металлистов и Гагарина. 

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