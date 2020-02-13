Александр Котов: предложенные «Единой Россией» поправки для снижения ставок по ипотеке помогут решить сразу две проблемы

«Единая Россия» будет добиваться снижения ставок по ипотеке до приемлемого уровня. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, сообщает пресс-служба партии.

«Ипотека в ее нынешнем виде – натуральная кабала, - заметил Андрей Турчак. - Сейчас сложились все условия для того, чтобы ставка по ипотеке была снижена до 5-6%. Прежде всего - в банках с государственным участием, которые занимают на рынке ипотеки 80 процентов».

По словам секретаря Генсовета партии, при таком снижении количество семей, которые смогут позволить себе купить квартиру стоимостью 3 миллиона рублей, увеличится минимум на 13 процентов.

«Обратимся с этим вопросом в Центробанк и Правительство, вместе найдем способ обуздать аппетиты банкиров. Зарабатывать многомиллионные годовые бонусы на страданиях простых людей - неприемлемо и просто аморально», - сказал политик.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что «президент ясно дал понять, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8 процентов».

По мнению заместителя секретаря Псковского регионального отделения партии, председателя областного Собрания депутатов Александра Котова, предложенные «Единой Россией» поправки в части снижения процентных ставок помогут решить в субъектах сразу две проблемы: