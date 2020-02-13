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Экономика

Александр Котов: предложенные «Единой Россией» поправки для снижения ставок по ипотеке помогут решить сразу две проблемы

13 февраля 2020 года, 17:20

«Единая Россия» будет добиваться снижения ставок по ипотеке до приемлемого уровня. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, сообщает пресс-служба партии.

«Ипотека в ее нынешнем виде – натуральная кабала, - заметил Андрей Турчак. - Сейчас сложились все условия для того, чтобы ставка по ипотеке была снижена до 5-6%. Прежде всего - в банках с государственным участием, которые занимают на рынке ипотеки 80 процентов».

По словам секретаря Генсовета партии, при таком снижении количество семей, которые смогут позволить себе купить квартиру стоимостью 3 миллиона рублей, увеличится минимум на 13 процентов.

«Обратимся с этим вопросом в Центробанк и Правительство, вместе найдем способ обуздать аппетиты банкиров. Зарабатывать многомиллионные годовые бонусы на страданиях простых людей - неприемлемо и просто аморально», - сказал политик.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что «президент ясно дал понять, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8 процентов».

По мнению заместителя секретаря Псковского регионального отделения партии, председателя областного Собрания депутатов Александра Котова, предложенные «Единой Россией» поправки в части снижения процентных ставок помогут решить в субъектах сразу две проблемы:

Александр Котов: предложенные «Единой Россией» поправки для снижения ставок по ипотеке помогут решить сразу две проблемы
Александр Котов уверен, что предложенные партией поправки помогут решить не одну проблему.
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

«Нам на региональном уровне сложно влиять на процентные ставки по ипотечным кредитам, которые выдаются для приобретения жилья в ипотеку, - отметил Александр Котов. -Инициатива «Единой России» на федеральном уровне поможет регионам эффективнее решать поставленные задачи. Снижение ставок по ипотеке до приемлемого уровня, с одной стороны, позволит большему количеству семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, оформить ипотечные кредиты и приобрести жильё. А с другой стороны, оживит рынок недвижимости, который в последнее время в Псковской области испытывает трудности».

Замсекретаря псковского отделения «Единой России» напомнил, что увеличение объёмов строительства нового жилья является одной из задач национальных проектов. «Но строить и не иметь возможность реализовать жильё – это тоже неправильно», - подчеркнул он.

Спикер также обратил внимание на важность пересмотра процентной ставки для семей, уже выплачивающих ипотечные кредиты. И заверил, что если при изменении законодательства потребуется реакция региона, парламент направит положительный отзыв.

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