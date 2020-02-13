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Общество

В Печорском районе прокуратура заставила администрацию расселить аварийный барак

13 февраля 2020 года, 16:40

Прокуратура Печорского района по заявлению местных жителей провела проверку соблюдения жилищного законодательства.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в городе Печоры на улице Заводская, 6 расположен жилой многоквартирный дом 1947 года постройки - барак, состоящий из 16 комнат, которые находятся в муниципальной собственности.

Жильцы дома не раз обращались в администрацию района, чтобы их дом признали аварийным и снесли, однако межведомственная комиссия каждый раз признавала дом пригодным для проживания.

Когда прокуратура самостоятельно провела проверку, то было зафиксировано, что физический снос здания составлял более 80%, влажность балок пола, замеренная с помощью электронного влагометра, составляла более 30%, что является пределом измерения влажности. В отдельных местах доски пола сгнили и проваливаются, в подвале вода. В стенах и перегородках здания идут трещины, разрушается цоколь, просаживается фундамент — из-за чего перекашиваются стены, окна и дверные проемы. Торцевая стена разрушена полностью на площади шесть квадратных метров.

Прокуратура Печорского района направила в суд исковое заявление об обязании администрации организовать повторное обследование дома с привлечением специалиста-эксперта в области строительства. Требования прокурора были удовлетворены, жилой дом признали аварийным и подлежащим сносу.

Сейчас администрация Печорского района расселяет жильцов из этого аварийного дома.

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