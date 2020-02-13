Начальница Невельского почтамта присвоила 345 тысяч рублей, не внеся их в кассу

Невельская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летней начальницы отделения почтовой связи «Опухлики» Невельского почтамта.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в суде было установлено, что с февраля по сентябрь 2018 года женщина систематически присваивала себе деньги, которые получала от населения Невельского района. Всего женщина похитила более 345 тысяч рублей, которые она не внесла в кассу, а забрала себе и распорядилась ими по своему усмотрению.

Приговором районного суда начальница почты признана виновной по статье «Присвоение, то есть хищение в крупном размере чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Суд приговорил ее к условному сроку на один год и шесть месяцев с испытательным сроком в один год. Также с виновной взыскан ущерб в пользу Невельского почтамта — ей придется вернуть все украденные деньги.

Приговор суда не вступил в законную силу.