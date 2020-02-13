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Общество / Дети

В Псковской области предприниматели могут получить субсидии на открытие частных детских садов

13 февраля 2020 года, 15:15

Псковская область получила федеральные средства на создание в 2020-м году дополнительных 356 мест для детей от 1,5 до 3 лет в частных дошкольных организациях.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, размер субсидии составляет 123,4 тысячи рублей на создание одного дополнительного места для ребенка. Перечень средств обучения и воспитания, на которые предоставляются субсидии, утвержден приказом Министерства просвещения РФ.

Главными условиями для получения субсидии являются: обязательно принимать в учреждение детей из Электронной очереди в дошкольные образовательные организации; обеспечить родительскую плату за содержание ребенка в пределах муниципальной родительской платы в течение трех лет с момента получения субсидии, и получить лицензии на образовательную деятельность.

Кроме федеральных субсидий на открытие дополнительных мест в частных детских садах предусмотрены субсидии из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с получением дошкольного образования, включая расходы на оплату труда педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

Получить подробную информацию и оставить заявку на получение субсидии можно по телефону: 8 (8112) 29-99-55, добавочный 136.

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