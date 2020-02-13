В Великих Луках полицейские задержали двух мужчин, которые ночью ограбили таксиста

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники полиции в городе на Ловати установили молодых людей, которые подозреваются в ограблении водителя такси.

По версии следствия, ночью 12 февраля у дома по улице Холмской в такси сели двое парней. Пассажиры с применением насилия похитили у 53-летнего водителя барсетку с деньгами, ключами от квартиры и документами, и скрылись.

Потерпевший сразу же обратился в полицию. В результате розыска стражи порядка оперативно установили личности подозреваемых, ими оказались двое безработных 18-летних великолучан. Возбуждено уголовное дело.

Сейчас полиция устанавливает причастность подозреваемых и к другим противоправным деяниям.