Усвяты, Бежаницы и Псков лидируют за сутки до конца голосования в конкурсе для первоклассников

Усвятская СОШ (1291 голос), Лицей экономики и основ предпринимательства №10 из Пскова (1214 голоса) и Бежаницкая СШ (770 голосов) на данную минуту занимают три лидирующих места во втором этапе конкурса «Первоклассная баталия» (проголосовать).
Усвятская СОШ (1291 голос), Лицей экономики и основ предпринимательства №10 из Пскова (1214 голоса) и Бежаницкая СШ (770 голосов) на данную минуту занимают три лидирующих места во втором этапе конкурса «Первоклассная баталия» (проголосовать).
В спину лидерам голосования дышат Дедовичская СШ №1 (766 голосов) и СШ Новосокольники (664 голоса). За оставшееся время у ближайших преследователей есть реальный шанс пробиться в тройку лидеров и выйти в финал. Голосование будет остановлено 14 февраля в 12:00.
Купоны для финального голосования будут опубликованы в номера «Псковской правды» от 19, 26 февраля, 4, 11 марта. Газета выходит по средам.
Победивший класс отправится в игровую комнату и на просмотр мультика в кино-развлекательный центр «Волшебный город». Занявших второе место первоклассников ждет прогулка на теплоходе по Великой. За третье место предусмотрена интерактивная программа в Псковском музее. Организаторы конкурса не занимаются доставкой победителей к месту получения призов (положение о конкурсе).