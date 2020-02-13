Усвяты, Бежаницы и Псков лидируют за сутки до конца голосования в конкурсе для первоклассников

Усвятская СОШ (1291 голос), Лицей экономики и основ предпринимательства №10 из Пскова (1214 голоса) и Бежаницкая СШ (770 голосов) на данную минуту занимают три лидирующих места во втором этапе конкурса «Первоклассная баталия» (проголосовать).

Напомним, конкурс проводит «Псковская правда», его участниками стали все первые классы области, чьи фото были опубликованы в журнале «Я – первоклассник» осенью прошлого года. На первом этапе пользователи сайта «Псковской правды» выбирали по одному классу от каждого района. В настоящий момент идет битва за попадание в финал, где окажутся всего три класса со всей области.

В спину лидерам голосования дышат Дедовичская СШ №1 (766 голосов) и СШ Новосокольники (664 голоса). За оставшееся время у ближайших преследователей есть реальный шанс пробиться в тройку лидеров и выйти в финал. Голосование будет остановлено 14 февраля в 12:00.