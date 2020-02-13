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Конкурсы

Усвяты, Бежаницы и Псков лидируют за сутки до конца голосования в конкурсе для первоклассников

13 февраля 2020 года, 14:56

Усвятская СОШ (1291 голос), Лицей экономики и основ предпринимательства №10 из Пскова (1214 голоса) и Бежаницкая СШ (770 голосов) на данную минуту занимают три лидирующих места во втором этапе конкурса «Первоклассная баталия» (проголосовать).

Усвяты, Бежаницы и Псков лидируют за сутки до конца голосования в конкурсе для первоклассников
Первоклассники из Усвят пока лидируют во втором этапе голосования.
Фото из конкурсных материалов.
Напомним, конкурс проводит «Псковская правда», его участниками стали все первые классы области, чьи фото были опубликованы в журнале «Я – первоклассник» осенью прошлого года. На первом этапе пользователи сайта «Псковской правды» выбирали по одному классу от каждого района. В настоящий момент идет битва за попадание в финал, где окажутся всего три класса со всей области.

Усвяты, Бежаницы и Псков лидируют за сутки до конца голосования в конкурсе для первоклассников
Псковские школяры пока на втором месте.
Фото из конкурсных материалов.

В спину лидерам голосования дышат Дедовичская СШ №1 (766 голосов) и СШ Новосокольники (664 голоса). За оставшееся время у ближайших преследователей есть реальный шанс пробиться в тройку лидеров и выйти в финал. Голосование будет остановлено 14 февраля в 12:00.

Усвяты, Бежаницы и Псков лидируют за сутки до конца голосования в конкурсе для первоклассников
Первый класс из Бежаниц совсем не на много оторвался от преследователей.
Фото из конкурсных материалов.

Купоны для финального голосования будут опубликованы в номера «Псковской правды» от 19, 26 февраля, 4, 11 марта. Газета выходит по средам.

Победивший класс отправится в игровую комнату и на просмотр мультика в кино-развлекательный центр «Волшебный город». Занявших второе место первоклассников ждет прогулка на теплоходе по Великой. За третье место предусмотрена интерактивная программа в Псковском музее. Организаторы конкурса не занимаются доставкой победителей к месту получения призов (положение о конкурсе).  

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