В Псковской области откроют отделение Национального мониторингового центра для поиска пропавших детей

Администрация Псковской области и Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям заключили соглашение о взаимодействии. Свои подписи под документом поставили губернатор Михаил Ведерников и исполнительный директор Национального Центра Екатерина Мизулина в четверг, 13 февраля.

Говоря о поиске пропавших детей, глава региона напомнил о том, что площадь региона около 55 тысяч квадратных километров, здесь много лесов, озер и болот. «Ежегодно поступает большое количество заявлений о пропаже детей. Общими усилиями все обращения отработаны, дети найдены. Но, к сожалению, пока эта работа не централизована — специализированных общественных организаций нет, работают только отдельные волонтеры. Мы рассчитываем на опыт Национального центра помощи, который уже успешно работает в 28 регионах страны», — заключил губернатор.

В свою очередь Екатерина Мизулина рассказала, что в ближайшее время в области будет открыто отделение Национального мониторингового центра, будет организована подготовка волонтеров для поиска пропавших детей. «Это будут специальные занятия по обучению оказания первой медицинской помощи, картографии, ориентированию на местности, выживанию в естественной среде. Мы планируем, что ваши волонтеры примут участие в крупных учениях, которые Национальный центр планирует провести в этом году в различных федеральных округах», — отметила она.