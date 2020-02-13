В Псковской области откроют отделение Национального мониторингового центра для поиска пропавших детей

Администрация Псковской области и Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям заключили соглашение о взаимодействии. Свои подписи под документом поставили губернатор Михаил Ведерников и исполнительный директор Национального Центра Екатерина Мизулина в четверг, 13 февраля.
Михаил Ведерников и Екатерина Мизулина подписали соглашение о взаимодействии.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Говоря о поиске пропавших детей, глава региона напомнил о том, что площадь региона около 55 тысяч квадратных километров, здесь много лесов, озер и болот. «Ежегодно поступает большое количество заявлений о пропаже детей. Общими усилиями все обращения отработаны, дети найдены. Но, к сожалению, пока эта работа не централизована — специализированных общественных организаций нет, работают только отдельные волонтеры. Мы рассчитываем на опыт Национального центра помощи, который уже успешно работает в 28 регионах страны», — заключил губернатор.
В свою очередь Екатерина Мизулина рассказала, что в ближайшее время в области будет открыто отделение Национального мониторингового центра, будет организована подготовка волонтеров для поиска пропавших детей. «Это будут специальные занятия по обучению оказания первой медицинской помощи, картографии, ориентированию на местности, выживанию в естественной среде. Мы планируем, что ваши волонтеры примут участие в крупных учениях, которые Национальный центр планирует провести в этом году в различных федеральных округах», — отметила она.
Уже намечена работа в сфере защиты детей, в том числе и в интернете.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
На круглом столе стразу были рассмотрены первые шаги по развитию совместной работы в сфере защиты несовершеннолетних, организации поиска пропавших и обеспечения информационной безопасности детей. Сегодня специалисты Национального центра также проведут первый открытый урок безопасного интернета для учащихся школы № 24 им Л. И. Малякова, где школьникам расскажут об актуальных интернет-угрозах, необходимости защиты персональных данных и научат фильтровать негативный контент в виртуальной сети. В дальнейшем планируется проводить такие уроки безопасного интернета на регулярной основе.
Для поиска пропавших детей объединятся государственные и общественные организации.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Соглашение направлено на объединение усилий органов исполнительной власти, государственных и негосударственных организаций, общественных объединений и других институтов гражданского общества в сфере организации поиска пропавших детей, обеспечения информационной безопасности подрастающего поколения, предупреждения и пресечения преступлений в отношении несовершеннолетних.