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Экономика / Инвестиции

Псковская область вошла в ТОП-20 регионов, которым в 2019 году удалось совершить инвестпрорыв

13 февраля 2020 года, 13:22

По результатам седьмого ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Национального рейтингового агентства (НРА) на фоне снижения инвестиционной активности 20 субъектов, в том числе и Псковская область, в прошлом году совершили настоящий прорыв — смогли усилить свою привлекательность в этой сфере экономики.

Как сообщают «Известия», по итогам прошлого года НРА повысило рейтинг Калининградской, Мурманской, Курской, Астраханской, Челябинской, Вологодской, Новгородской, Архангельской, Рязанской, Тверской, Кемеровской, Псковской и Ивановской областей, Пермского, Камчатского и Забайкальского краев, республик Удмуртия, Чечня и Марий Эл, а также Севастополя.

Псковская область вошла в ТОП-20 регионов, которым в 2019 году удалось совершить инвестпрорыв
Итоги рейтинга инвестиционной привлекательности регионов 2019 года
Фото «Известия»

В этом рейтинге все субъекты поделены на три группы:

— регионы с высоким уровнем инвестиционной привлекательности инвестиций в основной капитал: IC1–IC3;

— регионы со средним уровнем привлекательности: IC4–IC6;

— регионы с умеренным уровнем привлекательности : IC7–IC9.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, инвестиционная привлекательность региона определяется в рейтинге НРА с учетом совокупности всех факторов: географическое положение и природные ресурсы, трудовые ресурсы региона, инфраструктура, внутренний рынок, производственный потенциал экономики, институциональная среда и социально-политическая стабильность, финансовая устойчивость бюджета и предприятий региона.

Одной из наиболее привлекательных для вложения инвестиций площадок в регионе стала особая экономическая зона «Моглино». По итогам прошлого года она вошла в первую группу Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России.

 

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