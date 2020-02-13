Псковская область вошла в ТОП-20 регионов, которым в 2019 году удалось совершить инвестпрорыв

По результатам седьмого ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Национального рейтингового агентства (НРА) на фоне снижения инвестиционной активности 20 субъектов, в том числе и Псковская область, в прошлом году совершили настоящий прорыв — смогли усилить свою привлекательность в этой сфере экономики.

Как сообщают «Известия», по итогам прошлого года НРА повысило рейтинг Калининградской, Мурманской, Курской, Астраханской, Челябинской, Вологодской, Новгородской, Архангельской, Рязанской, Тверской, Кемеровской, Псковской и Ивановской областей, Пермского, Камчатского и Забайкальского краев, республик Удмуртия, Чечня и Марий Эл, а также Севастополя.