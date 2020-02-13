Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

В Псковской области «Единая Россия» приглашает молодежь участвовать в политическом стартапе

13 февраля 2020 года, 12:58

В Псковской области «Единая Россия» запускает проект «Политстартап 2020», направленный на обучение и наставничество активной молодежи, которая желает принять участие в процедуре предварительного голосования и получить сопровождение в рамках избирательных кампаний.

Как сообщили «Псковской правде» в Псковском региональном отделении партии, участником проекта может стать любой гражданин России, который не имеет существенного опыта общественно-политической деятельности, не имел ранее депутатского мандата, не состоящий в других партиях и разделяющий ценности «Единой России», в возрасте до 35 лет.

Как подчеркнули представители партии, участникам проекта не обещают депутатских значков и должностей, но окажут экспертную помощь и предоставят возможность попробовать себя в качестве кандидата в реальной политике на предварительном голосовании и выборной кампании.

Проект стартовал 12 февраля 2020 года. С этого момента и до 5 мая будет доступна регистрация участников на сайте проекта.

Напомним, что в Единый день голосования 13 сентября 2020 года в Псковской области пройдут выборы Главы Себежского района, депутатов Невельского, Куньинского, Себежского районных Собраний; выборы депутатов городских и сельских поселений во всех муниципалитетах Псковской области.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Смертельная авария в Пустошкинском районе произошла из-за выезда автомашины на встречку
В микрорайоне «Псковкирпич» отремонтируют часть улиц Боровой и Черняховского
Александр Котов: предложенные «Единой Россией» поправки для снижения ставок по ипотеке помогут решить сразу две проблемы
В Печорском районе прокуратура заставила администрацию расселить аварийный барак
Два года будут ремонтировать в Пскове улицы Гагарина и Металлистов
Начальница Невельского почтамта присвоила 345 тысяч рублей, не внеся их в кассу
В Псковской области предприниматели могут получить субсидии на открытие частных детских садов
В Великих Луках полицейские задержали двух мужчин, которые ночью ограбили таксиста
Усвяты, Бежаницы и Псков лидируют за сутки до конца голосования в конкурсе для первоклассников

Комментарии

Авторизация
No comments
Консолидатор

Политика / Выборы
4 февраля 12:49

Консолидатор

В стартующей избирательной гонке в Печорском районе наметился фаворит
Псковский рывок

Политика / Власть
27 декабря 11:39

Псковский рывок

Фраза губернатора, которой он оценил прошедший год, быстро стала мемом - как ранее кровно связанный с ней призыв работать 24/7.
Бесспорный выбор

Политика / Власть
14 ноября 13:09

Бесспорный выбор

Депутаты Псковской гордумы продемонстрировали единение, хотя и нашёлся один «водолаз», пытающийся найти отсутствующие подводные камни