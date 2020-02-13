В Псковской области «Единая Россия» приглашает молодежь участвовать в политическом стартапе

В Псковской области «Единая Россия» запускает проект «Политстартап 2020», направленный на обучение и наставничество активной молодежи, которая желает принять участие в процедуре предварительного голосования и получить сопровождение в рамках избирательных кампаний.

Как сообщили «Псковской правде» в Псковском региональном отделении партии, участником проекта может стать любой гражданин России, который не имеет существенного опыта общественно-политической деятельности, не имел ранее депутатского мандата, не состоящий в других партиях и разделяющий ценности «Единой России», в возрасте до 35 лет.

Как подчеркнули представители партии, участникам проекта не обещают депутатских значков и должностей, но окажут экспертную помощь и предоставят возможность попробовать себя в качестве кандидата в реальной политике на предварительном голосовании и выборной кампании.

Проект стартовал 12 февраля 2020 года. С этого момента и до 5 мая будет доступна регистрация участников на сайте проекта.

Напомним, что в Единый день голосования 13 сентября 2020 года в Псковской области пройдут выборы Главы Себежского района, депутатов Невельского, Куньинского, Себежского районных Собраний; выборы депутатов городских и сельских поселений во всех муниципалитетах Псковской области.