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Экономика

Глава «РЖД» поддержал предложение о создании электрифицированного движения в Псковской области

12 февраля 2020 года, 18:05

Генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги»  Олег Белозеров поддержал предложение о включении в стратегию РЖД создания электрифицированного движения в Псковской области. Как сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия», с просьбой включить Псковскую область, где нет электрифицированного движения, в стратегию РЖД обратился вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета Андрей Турчак.

«Псковская область - единственный субъект РФ, где нет ни одного километра электрифицированного движения. Эта тема была в стратегии РЖД-2030, потом из этой стратегии она исчезла. Этим вопросом необходимо заниматься», - сообщил Андрей Турчак на пленарном заседании Совета Федерации.

По словам Олега Белозерова, проекты по интенсивности и пассажиропотоку до Пскова показали, что электрификация необходима. «Мы сейчас будем нашу программу менять», - сказал он.

Также Андрей Турчак напомнил о необходимости строительства путепровода на территории железнодорожного узка в Великих Луках и пешеходного перехода на железнодорожных путях в поселке Плюсса.

Олег Белозеров пояснил, что по путепроводам в ближайшее время соглашение будет заключено. «В отношении переходов – исследуем более детально по конкретному направлению. По Плюссе мы обязательно ускоримся», - сказал он.

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