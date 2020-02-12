Обращения жителей Себежского района будут рассмотрены на выездном заседании профильного комитета Госдумы

Выделение земельных участков на территории национального парка «Себежский» т и жилое строительство на арендованных землях стали предметами обсуждения на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с жителями Себежа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников отметил, что поднимал эти вопросы с депутатом областного Собрания Дарьей Козьяковой перед спикером Госдумы Вячеславом Володиным. «Он поддержал нас и назначил выездное заседание профильного комитета. Оно запланировано на 25 февраля. Коллеги собирались провести его в Пскове, но я убедил их сделать это в Себеже, чтобы мы могли пообщаться с людьми, быть непосредственно в центре событий», — сообщил губернатор.

Жители города обратили внимание Главы региона на основные проблемы, с которыми они сталкиваются. Одна из них — невозможность расчистить лесную просеку, где проходят линии электропередач. Жители отметили, что за прошлый год было зафиксировано около 70 отключений из-за того, что деревья обрывали провода.

Представители многодетных семей посетовали на сложности при аренде земель, а также большое количество бюрократических проволочек при оформлении земельных участков. Предприниматели пожаловались на высокую кадастровую стоимость земли, из-за которой размер арендной платы очень высок.

Губернатор попросил депутата Псковского областного Собрания Дарью Козьякову собрать все обращения жителей, обобщить их, чтобы затем представить на выездном заседании профильного комитета Госдумы.