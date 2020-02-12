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Общество

Псковское УФАС приглашает на совещание по вопросу сборов за возможность проведения экскурсий по кремлю

12 февраля 2020 года, 17:07

Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Псковской области планирует провести совещание по вопросу законности установления платы за проведение экскурсий по Псковскому кремлю бюджетным учреждением. Как сообщается на странице ведомства в соцсети Facebook, мероприятие проводится в связи с поступлением жалоб от туристических агентств, экскурсоводов, депутата Псковского областного собрания.

Псковское УФАС приглашает принять участие всех заинтересованных лиц в совещании. Также на него приглашены органы исполнительной власти, курирующие этот вопрос, представители прокуратуры Псковской области.

- У нас уже есть своя позиция по этому вопросу, хотим обменяться позициями и поставить точку в споре законны или не законны сборы, есть ли у бюджетного учреждения право взимать плату за экскурсии, кто имеет право установить эту плату, есть ли в действиях органа власти признаки бездействия по урегулированию этого вопроса, - сообщается на странице УФАС в соцсети.

Совещание состоится 20 февраля в 16.00 в Управлении Федеральной антимонопольной службы РФ по Псковской области. 

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