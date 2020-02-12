Псковское УФАС приглашает на совещание по вопросу сборов за возможность проведения экскурсий по кремлю

Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Псковской области планирует провести совещание по вопросу законности установления платы за проведение экскурсий по Псковскому кремлю бюджетным учреждением. Как сообщается на странице ведомства в соцсети Facebook, мероприятие проводится в связи с поступлением жалоб от туристических агентств, экскурсоводов, депутата Псковского областного собрания.

Псковское УФАС приглашает принять участие всех заинтересованных лиц в совещании. Также на него приглашены органы исполнительной власти, курирующие этот вопрос, представители прокуратуры Псковской области.

- У нас уже есть своя позиция по этому вопросу, хотим обменяться позициями и поставить точку в споре законны или не законны сборы, есть ли у бюджетного учреждения право взимать плату за экскурсии, кто имеет право установить эту плату, есть ли в действиях органа власти признаки бездействия по урегулированию этого вопроса, - сообщается на странице УФАС в соцсети.

Совещание состоится 20 февраля в 16.00 в Управлении Федеральной антимонопольной службы РФ по Псковской области.