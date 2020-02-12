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Экономика / Сельское хозяйство

Комитет Совета Федерации поддержал инициативу Псковского областного Собрания

12 февраля 2020 года, 16:59

Законодательная инициатива Псковского областного Собрания об упрощении доступа сельхозпредприятий к мерам господдержки одобрена комитетом Совета Федерации по экономической политике. Члены комитета поддержали законопроект, предложенный псковскими депутатами.

«Эта мера будет содействовать развитию сельского хозяйства, поскольку позволит большему числу малых предприятий получить поддержку государства», - отметил член комитета по экономической политике Алексей Коротков.

Сейчас сельхозпредприятия, штат которых превышает 250 человек, практически не имеют преференций, рассказали «Псковской правде» в пресс-службе областного Собрания. Псковские депутаты предложили изменить критерии среднесписочной численности сельхозпредприятий при отнесении к субъектам  малого и среднего предпринимательства, что позволило бы крупным, но малодоходным работодателям аграрного сектора рассчитывать на поддержку государства. Аналогичным исключением из общих правил уже являются предприятия лёгкой промышленности – для них предельное значение среднесписочной численности работников в 2017 году увеличилось с 250 до 1000 человек.

Комитет Совета Федерации поддержал инициативу Псковского областного Собрания
Депутат Андрей Козлов
Фото Марии Овсяник/пресс-служба областного Собрания
«И предприятия лёгкой промышленности, и аграрные производства отличаются высокой трудоёмкостью. Когда рассматривались поправки, касающиеся легпрома,  высокая доля ручного труда была определяющим параметром, - напомнил председатель комитета по экономической политике областного Собрания депутатов, единоросс Андрей Козлов. – В сельском хозяйстве наличие большого штата сотрудников зачастую обусловлено технологическим укладом, например, невозможно представить молочное животноводство без доярок и скотников, ухаживающих за коровами».

Поддержка государства будет способствовать не только модернизации аграрных предприятий, но и развитию сельских территорий Андрей Козлов. Разработанные поправки должны распространиться на компании, доходы которых не превышают двух миллиардов рублей и как минимум на 70 процентов формируются за счёт реализации аграрной продукции. По предварительным подсчётам помощь получит не один десяток сельхозпредприятий региона.

Законодательную инициативу Псковского областного Собрания депутатов рассмотрит комитет Госдумыпо экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Комитет по аграрным вопросам назначен соисполнителем. Законопроект не требует отзыва правительства РФ, направлен в законодательные органы субъектов для подготовки отзывов, предложений и замечаний и рекомендован для включения в примерную программу законодательной работы Госдумы на весеннюю сессию.

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