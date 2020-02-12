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Экономика

Свыше 35 тонн яблок и орехов не пропустил в Псковскую область Россельхознадзор

12 февраля 2020 года, 16:13

Свыше 35 тонн продуктов не пропустил Россельхознадзор через МАПП «Убылинка» в Псковской области в минувшие выходные. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, 19,5 тонн яблок следовали автомобильным транспортом из Польши в город Актобе Республики Казахстан, а 15,8 тонн орехов кешью из Вьетнама направлялись в Москву в адрес юридического лица.  

В ходе проведения проверки документов было установлено, что представленный на партию яблок фитосанитарный сертификат недействителен, так как документ был выдан после фактического убытия груза с территории Польши. А сведения, содержащиеся в фитосанитарном сертификате, оформленном на партию орехов, не соответствуют информации указанной в коммерческих и транспортных документах. 

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