Свыше 35 тонн яблок и орехов не пропустил в Псковскую область Россельхознадзор

Свыше 35 тонн продуктов не пропустил Россельхознадзор через МАПП «Убылинка» в Псковской области в минувшие выходные. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, 19,5 тонн яблок следовали автомобильным транспортом из Польши в город Актобе Республики Казахстан, а 15,8 тонн орехов кешью из Вьетнама направлялись в Москву в адрес юридического лица.

В ходе проведения проверки документов было установлено, что представленный на партию яблок фитосанитарный сертификат недействителен, так как документ был выдан после фактического убытия груза с территории Польши. А сведения, содержащиеся в фитосанитарном сертификате, оформленном на партию орехов, не соответствуют информации указанной в коммерческих и транспортных документах.