Себежские ветераны получили юбилейные медали в честь 75-летия Победы

В рамках рабочей поездки в Себежский район губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил ветеранам юбилейные награды в честь 75-летия Великой Победы. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, в рамках церемонии юбилейные медали получили Сергей Безобразов, Вера Боброва, Анатолий Иванов, Петр Исаков, Антонина Клубкова, Владимир Кравцова, Тамара Баландина, Виктор Бревелев, Борис Вьюсов, Галина Ермилова, Нина Жаркова, Нина Филатова.

Губернатор обратился к ветеранам со словами благодарности, отметив, что они смогли совершить двойной подвиг, сначала победив в Великой Отечественной войне, а затем восстановив страну из руин. «Для меня большая честь встретиться с каждым из вас, выразить искреннее уважение вашему героическому прошлому и сделать все возможное, чтобы вы жили в комфорте и благополучии», - сказал он.

Михаил Ведерников обратил внимание, что работа регионального комитета «Победа» не прекратится и после Дня Победы, постоянной, адресной будет и поддержка ветеранов.

В этом году в регионе еще 15 ветеранов могут рассчитывать на улучшение жилищных условий. Для этого ведется работа с федеральным центром. Глава региона также напомнил о материальной поддержке, которая в преддверии праздника будет оказана ветеранам за счет федерального и регионального бюджетов.