В Кузнецовской школе Себежского района обновят мебель и постоят котельную

В этом году в Кузнецовской общеобразовательной школе Себежского района планируется обновить мебель и построить новую модульную котельную. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, образовательное учреждение в деревне Кузнецовка Себежского района посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 12 февраля.

Губернатор обсудил с руководством школы наиболее острый вопрос -необходимость расширения учреждения образования, строительство пристройки к основному зданию. По словам директора школы Натальи Гавриловой, пищеблок расположен в 300 метрах от основного здания школы, что очень неудобно для организации учебного процесса.

Михаил Ведерников заверил, что вопрос строительства новой пристройки будет детально проработан с руководством Министерства просвещения РФ. Ранее в федеральное ведомство уже была направлена соответствующая заявка. При положительном решении вопроса на площадях новой пристройки могут разместиться не только столовая, основные учебные классы, но и дошкольное отделение.

Также Михаил Ведерников осмотрел инновационный центр школы, созданный в прошлом году в рамках реализации национального проекта «Образование». На ремонт и покупку оборудования для него было направлено около 2 млн рублей. Губернатор обратил внимание на то, что в обновленных помещениях с мультимедийным оборудованием установлена старая мебель и поручил председателю комитета по образованию региона Александру Седунову проработать вопрос обновления мебели.

Кроме того, на 2020 год запланировано строительство модульной котельной и установка отопительных радиаторов. На эти цели из федерального бюджета будет направлено 12 млн рублей. В настоящее время у школы — печное отопление.

Напомним, что в настоящее время в Кузнецовской общеобразовательной школе обучается свыше 250 ребят.