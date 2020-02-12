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Общество

Псковский городской суд приговорил экс-заместителя губернатора Александра Кузнецова к пяти годам колонии строгого режима

12 февраля 2020 года, 15:11

Псковский городской суд признал виновным бывшего заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова в совершении получении взятки в особо крупном размере и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщает «Псковское Агентство Информации», приговор озвучили 12 февраля в зале Псковского городского суда.

По версии следствия, экс-заместитель губернатора, используя свое служебное положение, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера от руководителя коммерческого общества в виде снижения цены за приобретенный жилой дом в размере 1 млн 350 тысяч рублей.

Судья отметил, что вина Александра Кузнецова полностью подтверждается исследованными доказательствами, представленными в уголовном деле. Доводы стороны защиты признаны не состоятельными.

Уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора было возбуждено в декабре 2018 года. Срок отбывания наказания зачитывается период содержания в СИЗО с 14 декабря 2018 года.

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