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Политика

Михаил Ведерников: Никакие закрытия Идрице не грозят

12 февраля 2020 года, 14:52

Вопрос преобразования входящих в состав Себежского района поселений обсуждался на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с депутатами поселения «Идрица» 12 февраля, сообщает «Псковское Агентство Информации».

«Я хотел бы донести свою позицию по теме объединения Идрицкого поселения и Себежского городского поселения. Никаких задач в этой части не стояло. Но, как говорится, нет дыма без огня. Мы этот вопрос обсуждали, но не в рамках слияния в одно городское поселение», - уточнил губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, впервые тема была поднята при обсуждении запроса от общественности Острова о присвоении городу звания «Город воинской славы». При этом Идрица заслуженно считается родиной Победы, и она вправе претендовать на такое почетное звание. Однако для этого следует иметь статус города. «И именно в этом контексте мы рассматривали вопрос», - пояснил глава региона. И добавил, что «любое решение могло быть принято только в случае получения поддержки местного населения».

Однако тема была подхвачена и получила негативное продолжение. Манипуляторы общественным мнением попытались раздуть скандал, предсказав по итогам предлагаемых процессов гибель Идрице и всем объектам социальной сферы в ней. Губернатор подчеркнул, что никакие закрытия и ликвидации Идрице не грозят.

«Предлагаю эту идею [объединение] оставить и не создавать предпосылок для раскола», - обратился Михаил Ведерников к депутатам.

Также на встрече обсуждались вопросы реализации нацпроектов на территории Себежского района.

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