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Общество

Новый ФАП в деревне Березка Себежкого района начнет работу с 1 марта

12 февраля 2020 года, 14:37

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) с 1 марта будет работать в деревне Березка Себежского района. Как сообщает «Псковское Агентство Информации», 12 февраля помещение ФАПа осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Модульная конструкция была установлена в 2019 году в рамках региональной программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». На эти цели было выделено 4,9 млн рублей. Строительство завершилось в ноябре прошлого года.

По словам руководителя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко, с 1 марта ФАП примет первых пациентов. В 2020 году запланировано подключение ФАПа к интернету. К 1 апреля будет выполнено благоустройство.

Глава региона осмотрел помещения, оценил поставленное оборудование и мебель.

-Замечаний нет, - сообщила глава профильного комитета.

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