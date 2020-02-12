Новый ФАП в деревне Березка Себежкого района начнет работу с 1 марта

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) с 1 марта будет работать в деревне Березка Себежского района. Как сообщает «Псковское Агентство Информации», 12 февраля помещение ФАПа осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Модульная конструкция была установлена в 2019 году в рамках региональной программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». На эти цели было выделено 4,9 млн рублей. Строительство завершилось в ноябре прошлого года.

По словам руководителя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко, с 1 марта ФАП примет первых пациентов. В 2020 году запланировано подключение ФАПа к интернету. К 1 апреля будет выполнено благоустройство.

Глава региона осмотрел помещения, оценил поставленное оборудование и мебель.

-Замечаний нет, - сообщила глава профильного комитета.