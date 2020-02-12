Технологов молочных продуктов собираются обучать в Себежском районе

Новую специальность «Технология молока и молочных продуктов» планируют открывать в Идрицком филиале Псковского агротехнического колледжа. Об этом рассказала его директор Екатерина Заика губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову во время его визита в Себежский район 12 февраля.

В регионе Идрицкий филиал является единственным, который готовит кинологов, зоотехников и ветфельдшеров. Учебные программы осваивают 200 человек, в том числе жители Латвии.

В прошлом году по гранту от федерального бюджета колледж получил 50 млн рублей на развитие федерального проекта «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) нацпроекта «Образование». на средства гранта будут модернизированы ветеринарная и зоотехническая лаборатория. Также в этом году Идрицкий филиал получит высокоскоростной интернет по нацпроекту «Цифровая экономика».

Руководство учреждения попросило губернатора посодействовать проведению ремонта в учебном корпусе и общежитии.

«Почти все ваши учащиеся успешно трудоустраиваются по специальности. Это очень хороший показатель», - заметил губернатор и добавил, что вопрос ремонта будет проработан, в том числе, с обращением в Минпросвещения и привлечением крупных промышленных предприятий.