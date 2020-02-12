Псковская область вошла в число доступных для оздоровительного отдыха регионов

Псковская область входит в ТОП-35 самых недорогих для оздоровительного отдыха регионов. Об этом сообщает информационный туристский центр Псковской области со ссылкой на туристический портал ТурСтат.

В число регионов России с самым недорогим лечебным и оздоровительным отдыхом в санаториях зимой и весной по данным сервиса бронирования путевок Санатории-России.рф в этом году входят Курганская область, Приморский край, Тамбовская область, Челябинская область, Липецкая область, Орловская область, Республика Марий Эл, Крым, Башкортостан, Кировская область, Вологодская область, Свердловская область, Краснодарский край, Костромская область, Нижегородская область, Республика Алтай, Самарская область, Новгородская область, Дагестан, Псковская область, Ленинградская область, Красноярский край, Калининградская область и другие.

В списке недорогих регионов России отдых в санатории обойдется до 2 тыс рублей в день за проживание, питание и лечение. В Псковской области можно найти санаторный отдых за 1,7 тысяч в день.

Рейтинг составлен по результатам анализа стоимости путевок в санатории для отдыха зимой и весной.