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Транспорт

По просьбам псковичей на временной автобусной остановке установили скамейки

12 февраля 2020 года, 13:42

В Пскове по просьбам жителей установили две скамейки на временной автобусной остановке. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, горожане жаловались на неудобства в связи с ремонтом улицы Индустриальной. Поэтому по просьбам жителей были установлены две скамейки на временной автобусной остановке маршрута № 3. Работы по их оборудованию выполнены за счет подрядной организации, которая занимается реконструкцией перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной.

Реконструкция улицы Индустриальной ведется в рамках двухгодичного муниципального контракта, заключенного в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На этом участке автодороги заменят коммунальные сети, уложат новое дорожное покрытие, установят ограждение и нанесут термопластиковую разметку. Также будут модернизированы остановочные комплексы, обустроены выездные карманы и тротуары. Работы планируется завершить до конца 2020 года.

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