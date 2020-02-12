Любительница фантастики и мистики присоединились к конкурсу «Селфи с классиком»

«Псковская правда» продолжает сбор фото на конкурс «Селфи с классиком». Участвовать могут учащиеся с 5 по 11 класс любой школы в Псковской области. До 24 февраля необходимо загрузить свое фото с любимой книгой в специальный альбом в сообществе «Псковской правды» «ВКонтакте». С 1 марта на сайте издания начнется голосование. Продлится оно месяц, победитель получит внешнее зарядное устройство. Полные условия конкурса размещены ЗДЕСЬ.

Среди тех, кто уже прислал свое фото на конкурс – шестиклассница Виктория Лавринова из Опочки.