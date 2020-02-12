Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Мужчина пытался украсть из магазина в Пскове несколько упаковок кофе

12 февраля 2020 года, 12:48

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже кофе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, 11 февраля около 14 часов сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали 55-летнего мужчину, совершившего кражу нескольких упаковок кофе.

Злоумышленника заметил персонал магазина на Октябрьском проспекте. Сотрудники нажали кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыли росгвардейцы. Подозреваемого в краже мужчину передали в территориальный отдел.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Подготовкой к 75-й годовщине Победы займется региональная Дирекция года памяти и славы
Глава «РЖД» поддержал предложение о создании электрифицированного движения в Псковской области
«Масочный» режим вводится в Пскове из-за гриппа
Обращения жителей Себежского района будут рассмотрены на выездном заседании профильного комитета Госдумы
Псковское УФАС приглашает на совещание по вопросу сборов за возможность проведения экскурсий по кремлю
Комитет Совета Федерации поддержал инициативу Псковского областного Собрания
Свыше 35 тонн яблок и орехов не пропустил в Псковскую область Россельхознадзор
Себежские ветераны получили юбилейные медали в честь 75-летия Победы
В Кузнецовской школе Себежского района обновят мебель и постоят котельную

Комментарии

Авторизация
No comments
Друзья и родные насмерть сбитого под Псковом мужчины не верят показаниям свидетеля

Происшествия / ДТП
7 февраля 17:21

Друзья и родные насмерть сбитого под Псковом мужчины не верят показаниям свидетеля

Просят откликнуться тех, кто проезжал или проходил мимо в момент аварии
Ушли и не вернулись

Происшествия
6 февраля 11:12

Ушли и не вернулись

Список людей, которые пропали в Псковской области в прошлом году. Вдруг вы кого-то видели?
От чего гибнут псковичи

Происшествия
30 января 11:17

От чего гибнут псковичи

Горим и тонем вместе с детьми из-за шалости и халатности