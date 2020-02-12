Мужчина пытался украсть из магазина в Пскове несколько упаковок кофе

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже кофе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, 11 февраля около 14 часов сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали 55-летнего мужчину, совершившего кражу нескольких упаковок кофе.

Злоумышленника заметил персонал магазина на Октябрьском проспекте. Сотрудники нажали кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыли росгвардейцы. Подозреваемого в краже мужчину передали в территориальный отдел.