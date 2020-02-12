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Общество

О том, как остановить старение, псковичам расскажут на биолектории в ПсковГУ

12 февраля 2020 года, 12:28

Псковский государственный университет представляет новый научно-образовательный проект «Университетские субботы». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе университета, на мероприятия проекта приглашаются жители и гости города. Лектории будут проходить на площадках вуза и его партнеров.

Первым мероприятием в цикле станет «Биолектрорий для всех», который пройдет 15 февраля в актовом зале университета. В нем примут участие известные российские учёные-биологи, которые расскажут «о сложном простым языком». Как остановить старение, на что способны микробы и на чём стоит доказательная медицина — об этом можно узнать на биолектории в ПсковГУ. 

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