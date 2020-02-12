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Общество

На покупку аппаратуры, пошив костюмов и творческий десант будет собирать средства «Круг благотворителей»

12 февраля 2020 года, 12:05

Три проекта будет представлено в этом году на «Круге благотворителей». Как сообщили «Псковской правде» организаторы мероприятия, акция в поддержку некоммерческих проектов и инициатив пройдет в Пскове 26 февраля.

Всероссийское общество слепых планирует проведение фестивалей в Пскове и районных центрах области для людей с инвалидностью по зрению. Фестивали будут включать турниры по «Брейн-рингу», «Что? Где? Когда?» и «Интеллектуальному калейдоскопу». Для проведения фестиваля псковской организации общества слепых необходимо приобрести инклюзивную брейн-систему, адаптированную для лиц с ограниченными возможностями по зрению – специальную аппаратуру со светозвуковой сигнализацией определяющую очередность ответа игроков или команд.

Палкинское районный досуговый центр объединяет творческие ансамбли, в том числе детские хореографические кружки. Для выступления на областных и российских смотрах-конкурсах, концертах, сельских праздниках участникам детских хореографических ансамблей «Каблучки» и «Юность» необходимо пошить русские народные костюмы. Псковская региональная общественная организация «Псковские барды» в апреле этого года планирует реализовать проект «Салют Победы» - творческий десант музыкантов, поэтов и фотохудожников по районам области с благотворительными концертами и фотовыставками. Всего артисты планируют посетить четыре района, по итогам проекта будет создан фильм с историями ветеранов и их потомков.

«Круг благотворителей» - не просто сбор средств, но и возможность узнать о проекте от его авторов, задать вопросы, поддержать тех, кто занимается важным и нужным делом.

Напомним, «Круг благотворителей» - это ежегодное событие посвящено сбору пожертвований в поддержку социально-значимых проектов, реализуемые на территории города и области. Авторами проектов могут выступать как организации, так и частные лица или инициативные группы. В этом году «Круг благотворителей» будет проводиться в Псковской области в шестой раз, а непосредственно в областном центре – в третий. В результате предыдущих мероприятий было собрано 436 800 рублей на 10 проектов, все они успешно реализованы. 

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