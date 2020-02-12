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Происшествия

Пьяный водитель врезался в дерево в Красногорском районе

12 февраля 2020 года, 11:17

11 февраля около 18.10 на 9-м км дороги Красногородск-Мозули Красногородского района произошло ДТП. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД Псковской области, водитель «Фольцваген Пассат», не справился с управлением и совершил съезд в кювет, с последующим наездом на дерево.

Водитель, 22-летний житель Красногородска, получил травмы головы, перелом ключицы, рваные раны головы. Однако от госпитализации отказался.

Установлено, что мужчина в момент ДТП был нетрезв. По данному факту проводится проверка. 

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