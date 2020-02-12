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Общество

Льготы для пенсионеров в банях Пскова сохраняются

12 февраля 2020 года, 10:30

В банях Пскова сохранят льготы для пенсионеров и некоторых других категорий граждан. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, вопрос об изменении тарифов на услуги, оказываемые муниципальными банями областного центра рассматривался на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы во вторник, 11 февраля.

По словам представителя Банно-прачечного комбината, тарифы на эти услуги не изменялись с 2015 года, соответственно, в связи с инфляцией увеличивались и убытки предприятия. Поэтому законопроект предусматривает повышение размер платы за услуги бань в рабочие и выходные дни. При этом стоимость услуги для пенсионеров в бане №1 по улице Советской сохранится, как и тариф на помывку для граждан, проживающих в домах без централизованного водоснабжения. Для детей до 7 лет услуга также остается бесплатной. То есть, сохраняются льготы для определенных категорий граждан.

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