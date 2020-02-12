«Псковская правда» проводит розыгрыш билетов на спектакль «Я — Федерико Гарсиа Лорка»

Уже в этот четверг, 13 февраля, в драмтеатре им.Пушкина псковичи увидят литературно-музыкальный спектакль о Поэте, Испании и России. А «Псковская правда» приготовила для вас розыгрыш — будет целых два победителя, каждый из которых получит по два билета на спектакль.

Что для этого нужно сделать? Подписаться на сообщество «Псковская правда» и сделать репост этой записи. Победителей выберет программа 13 февраля в 12:00.

Что же за спектакль? Автор и исполнитель роли рассказчика Мигель Паласио и сам личность яркая. Церковный дипломат с латиноамериканскими корнями, который с прошлого года работает в возглавляемом митрополитом Тихоном (Шевкуновым) Патриаршем совете по культуре, доктор теологии, историк, переводчик, теперь ставит спектакль о своем любимом поэте. «Псковская правда» поговорила с Мигелем о его жизненном пути, о том, что сближает Россию с Испанией и Латинской Америкой. И, конечно же, о Лорке.