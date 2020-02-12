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Культура / Театр

«Псковская правда» проводит розыгрыш билетов на спектакль «Я — Федерико Гарсиа Лорка»

12 февраля 2020 года, 10:26

Уже в этот четверг, 13 февраля, в драмтеатре им.Пушкина псковичи увидят литературно-музыкальный спектакль о Поэте, Испании и России. А «Псковская правда» приготовила для вас розыгрыш — будет целых два победителя, каждый из которых получит по два билета на спектакль.

Что для этого нужно сделать? Подписаться на сообщество «Псковская правда» и сделать репост этой записи. Победителей выберет программа 13 февраля в 12:00.

Что же за спектакль? Автор и исполнитель роли рассказчика Мигель Паласио и сам личность яркая. Церковный дипломат с латиноамериканскими корнями, который с прошлого года работает в возглавляемом митрополитом Тихоном (Шевкуновым) Патриаршем совете по культуре, доктор теологии, историк, переводчик, теперь ставит спектакль о своем любимом поэте. «Псковская правда» поговорила с Мигелем о его жизненном пути, о том, что сближает Россию с Испанией и Латинской Америкой. И, конечно же, о Лорке.

«Псковская правда» проводит розыгрыш билетов на спектакль «Я — Федерико Гарсиа Лорка»

«Лорка для каждого свой, - замечает Мигель Паласио. - В спектакле нет границ времени и пространства. В ходе действия вы встретите выдающихся деятелей русской культуры, соприкасавшихся с творчеством Лорки, – например, Марину Цветаеву, которая одной из первых перевела на русский язык лирику Лорки, в частности «Гитару». Это очень известное стихотворение, на его слова написано несколько музыкальных композиций. В спектакле появятся Александр Пушкин и Михаил Лермонтов – поэт, на мой взгляд, родственный Лорке».

Спектакль уже был представлен публике в Москве и Санкт-Петербурге. 

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