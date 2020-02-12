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Общество

Участникам Тура по новостройкам покажут 6 новостроек в Пскове 

12 февраля 2020 года, 09:59

В Тур по новостройкам приглашает «Комсомольская правда – Псков» своих читателей. 15 февраля будущие новоселы смогут посетить 4 современных жилых комплекса. В их числе: ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10); ЖК «Европа» (ул.Венская, 8); новый дом на Запсковье, ул. Крупская, 24, SMART-квартал (ул. Инженерная, 119 и ул. Юности, 24), ЖК "Новые Афины" (Ижорского бат. 13) 


Участникам Тура по новостройкам покажут 6 новостроек в Пскове 

Участники Тура по новостройкам смогут выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры, но и на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.


Участникам Тура по новостройкам покажут 6 новостроек в Пскове 

Еще одна важная особенность, будущие покупатели смогут оценить виды из окон своей будущей квартиры, изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья.

Кроме того, на месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.

КОНКРЕТНО

Тур по новостройкам состоится 15 февраля. Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33) в 11.00.

Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону (8112) 702-042.

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