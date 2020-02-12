Участникам Тура по новостройкам покажут 6 новостроек в Пскове 

В Тур по новостройкам приглашает «Комсомольская правда – Псков» своих читателей. 15 февраля будущие новоселы смогут посетить 4 современных жилых комплекса. В их числе: ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10); ЖК «Европа» (ул.Венская, 8); новый дом на Запсковье, ул. Крупская, 24, SMART-квартал (ул. Инженерная, 119 и ул. Юности, 24), ЖК "Новые Афины" (Ижорского бат. 13)



Участники Тура по новостройкам смогут выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры, но и на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.



Еще одна важная особенность, будущие покупатели смогут оценить виды из окон своей будущей квартиры, изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья. Кроме того, на месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.