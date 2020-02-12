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Экономика

При строительстве улицы Кузбасской дивизии в Пскове отремонтируют подъезды к женской консультации

12 февраля 2020 года, 09:40

При строительстве улицы Кузбасской дивизии в Пскове отремонтируют подъезды к женской консультации и сделают парковку для областной стоматологии. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на управление строительства и капитального ремонта администрации Пскова, в 2020 году за счет субсидий из областного бюджета планируется разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство улицы Кузбасской дивизии (участок от ул. Юбилейной до ул. Народной)». В настоящее время заключен муниципальный контракт на ее подготовку.

Проектом предусматривается строительство проезжей части, тротуаров, велодорожек, двух автобусных остановок, установка светофора и уличного освещения, а также размещение вертолетной площадки.

Также планируется предусмотреть ремонт существующих подъездов к комплексу зданий женской консультации с организацией нужного количества парковочных мест для посетителей, строительство новых тротуаров и соединение их с тротуаром вдоль проектируемой улицы Кузбасской дивизии. Кроме того, рассматривается возможность организации автономного подъезда к зданию «Областной стоматологии» с организацией парковки для посетителей учреждения.

Строительство улицы Кузбасской дивизии (участка от ул. Юбилейной до ул. Народной) начнется после разработки проекта и выделения денежных средств в 2021-2022 годах.

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