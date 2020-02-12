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Спорт

Определены участники детского футбольного марафона Чернево-2020

12 февраля 2020 года, 09:29

Стали известны участники детского футбольного марафона Чернево-2020. Как сообщили «Псковской правде» организаторы соревнований, 15 февраля играют «Чайка-Юность» Гдов двумя составами, команда из Республики Беларусь, «Лиозно» из города Лиозно, пушкиногорские «Святогорец» и «Мечта», команда «Амкал» из Пскова, команда города Палкино, прошлогодние победители ребята из поселка Ямм и «Молния» из города Печоры. Псковский район представлен футболистами Середки.

В турнире девочек примут участие команды гдовской «Чаечки», хозяева турнира - девочки из Чернево и юные футболистки города Палкино.

Начало игр в 9:00.

16 февраля пройдет турнир более юных футболистов и футболисток. «Мы ждем команду «Чаечка» из Гдова, псковскую «Спарту» и футболисток четвертого лицея города Пскова», - сообщили организаторы.

Команды мальчиков, которые сыграют на турнире: «Чайка-Юность» Гдов, «Динамо» из города Сланцы, два состава псковской команды «Стрела», команда «Спарта» Псков, команда Псковского района, ребята из Ветвеницкой школы Гдовского района. Впервые приедет команда «Кристалл-Алавия», которая представляет город Пустошку.

Игры начнутся в 9:00

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