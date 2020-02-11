Новая система аэрации очистных сооружений появится на псковском Горводоканале

Псковская область продолжает участвовать в международных программах. Об этом на прошедшей в пресс-центре «Псковской правды» пресс-конференции рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев. В частности, речь идет о программе «Россия — Эстония».

В этом году продолжится реализация проекта, направленного на улучшение экологической ситуации и транспортной доступности Талабских островов.

Основной участник - Псковский район. В рамках проект предполагается строительство причала для обслуживания катеров в деревне Толбица Псковского района, а также приобретение муниципального катера для перевозки населения.

«В этом же проекте в части экологической составляющей участвует Горводоканал, - отметил Андрей Михеев. - Предполагается закупка и сооружение новой системы аэрации очистных сооружений предприятия, что повысит уровень очистки сточных вод и позволит сэкономить употребление электроэнергию более, чем на 30%.

Отметим, что второй совместный с Эстонией проект направлен на поддержу малого и среднего бизнеса. У проекта две составляющие: создание возможности для реализации местной продукции и обустройство дорог. Для реализации первой задачи в Печорском районе будет возведена ярмарочная площадка, а для второй — отремонтировано порядка 10 км дорог.