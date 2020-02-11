В апреле в Псковской области напишут «Диктант Победы». В 26 муниципалитетах будут работать 27 площадок желающих принять участие в исторической акции «Единой России». Основная площадка разместится в Псковском университете, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В прошлом году в регионе было организовано только две площадки, а диктант написали более 200 человек: от от старшеклассников до ветеранов.

Принять участие могут все желающие.

В этом году на сайте диктантпобеды.рф появится возможность предварительной регистрации на площадках проведения для участников акции. Также планируется создание мобильного приложения «Диктант Победы» для платформ Android и iOS с полным функционалом сайта акции.