Несколько компаний получили налоговые преференции в Псковской области

Инвестиционная комиссия администрации Псковской области рассмотрела несколько бизнес-проектов, претендующих на получение налоговых льгот. Заседание комиссии во вторник, 11 февраля, провел губернатор Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.

Первой члены инвестиционной комиссии проанализировали заявку ООО «Драйв экспресс». Компания занимается выращиванием картофеля и овощей. Согласно проекту компания уже возвела новое овощехранилище, что позволит создать единый комплекс производства, хранения и первичной переработки. Объем инвестиций — около 50 млн рублей.

Кабельный завод «АЛЮР» представил проект по приобретению специализированного оборудования, который направлен на максимальную автоматизацию производственных процессов, внедрение перспективных технологий кабельного производства, расширение номенклатуры изделий и увеличение объемов производства. В работу, по замечанию инвестора, планируется инвестировать около 155 млн рублей собственных средств.

В рамках комиссии работу по произведенной модернизации и расширению производства представило руководство завода «Псков-Полимер». На предприятии установлены новые производственные линии и комплексы специализированных пресс-форм, которые предназначены для изготовления обуви методом литья под давлением. Объем инвестиций составил около 60 млн рублей.

Завод «Балт-Фиш плюс», расположенный в Псковском районе, в рамках модернизации производства приобрел и ввел в эксплуатацию новое оборудование, которое позволило улучшить качество выпускаемой продукции, увеличить его объем. Общая сумма инвестиционных вложений составила более 55 млн рублей соответственно.

В рамках реализации инвестпроекта «Великолукского мясокомбината» были увеличены действующие производственные мощности по выпуску колбасных изделий и полуфабрикатов. В рамках реализации проекта на производстве создано 300 дополнительных рабочих мест. Объем направленных инвестиций составил более 1,6 млрд рублей.

На заседании также была рассмотрена заявка Псковского хлебокомбината о внесении изменений в уже имеющийся инвестиционный проект по модернизации основного и вспомогательного производства хлебобулочных и кондитерских изделий. Сумма вложений остается прежней — почти 100 млн рублей, но в связи с изменениями рыночной коньюктуры производитель планирует перераспределить инвестиционные средства, которые претендуют на налоговую льготу, и перенести их на другие периоды.

По итогам заседания члены комиссии приняли решение о предоставлении всем пяти проектам государственной поддержки в виде установления налоговых льгот. Изменения в инвестиционном проекте Псковского хлебокомбината также были поддержаны.