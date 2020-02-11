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Общество / Экология

В Псковской области перевыполнили план по лесовосстановлению

11 февраля 2020 года, 16:29

В Псковской области в 2019 году площадь лесовосстановления составила около 4,6 тыс га.  В рамках нацпроекта «Экология» целевой показатель выполнен на 123%, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на комитет по природным ресурсам и экологии.

В свою очередь площадь вырубленных лесных насаждений составила около 4 тыс га. Показатель «Отношение площади воспроизводства лесов к площади вырубленных лесных насаждений» выполнен в 2019 году на 101%.

При реализации регионального проекта «Сохранение лесов Псковской области» в течение прошлого года более чем в два раза от плановых показателей было заготовлено семян для лесовосстановления (0,8 тонн) . Также специалисты вырастили более 12 млн единиц посадочного материала.

Напомним, в 2019 году для сохранения лесных насаждений были закуплены 480 единиц оборудования и 37 единиц лесопожарной техники. 

Кроме того, дополнительно создано 6 лесопожарных станций для повышения оперативности применяемых мер. Кроме того, перевооружение пожарных станций позволило улучшить условия работы более 230 сотрудников Противопожарного лесного центра.

Для подготовки лесовосстановительного материала закуплено 19 единиц оборудования и 2 единицы лесохозяйственной техники. Такое обновление материально-технической базы позволит увеличить количество и улучшить качество посадочного материала, расширить площадь воспроизводства лесов, а также повысить качество лесохозяйственных работ.

Всего в рамках национального проекта «Экология» в прошлом году было израсходовано более 108 млн рублей.

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