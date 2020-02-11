Виктор Антонов: Физкультурный диспансер обеспечен всем для полноценной работы

«Врачебно-физкультурный диспансер – очень важный объект здравоохранения, предназначенный для медицинского обеспечения лиц, занимающихся физкультурой и спортом, которого в нашем регионе не было с 2005 года, - напомнил первый заместитель спикера Собрания. - Сколько лет подряд депутаты возмущались и требовали у исполнительной власти решить вопрос: проводили парламентские часы, заседали рабочей группой – порой даже казалось, что многочисленные обещания открыть в области физкультурный диспансер так и останутся обещаниями, но общими усилиями проблему удалось решить – диспансер заработал».

Виктор Антонов ознакомился с работой диспансера вместе с депутатом, президентом федерации футбола Псковской области Алексеем Севастьяновым. Их сопровождала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Врачебно-физкультурный диспансер размещается в здании спортивного комплекса «Олимп», юридически являясь отделением Псковской детской областной клинической больницы. На сегодняшний день врачебно-физкультурный диспансер, даже не имея статуса самостоятельного учреждения, обеспечен всем необходимым для полноценной работы, отметил Виктор Антонов.

«Были опасения, что не найдём врачей, и, действительно, подобрать такое количество медицинских кадров очень сложно, однако, удалось привлечь: большинство врачей пока работают по совместительству, но костяк уже образовался, и заведующий отделением – толковый специалист. Очень порадовало, что пришли молодые доктора, причём, именно этого профиля – спортивные врачи. Это очень дефицитная специальность. Даже в советское время на всю страну был только один факультет спортивной медицины», - рассказал депутат.

Первый вице-спикер также обратил внимание на просторные помещения и хорошую техническую оснащённость врачебно-физкультурного диспансера: здесь есть аппараты для механотерапии и ультразвукового исследования, рентген-кабинет и кабинет функциональной диагностики.

Виктор Антонов поблагодарил председателя регионального комитета по здравоохранению Марину Гаращенко за хорошо организованную работу долгожданного врачебно-физкультурного диспансера.

«Диспансер заработал, и это здорово», - резюмировал Виктор Антонов.

Напомним, строительная приёмка здания врачебно-физкультурного диспансера состоялась в феврале 2019 года, весной этого же года завершился процесс лицензирования, и диспансер открылся для посетителей. В учреждении работает 80 сотрудников, включая 22 врачей.