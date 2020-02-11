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Экономика / Инвестиции

Псковская область продолжит участвовать в международных программах

11 февраля 2020 года, 15:55

Псковская область намерена продолжать участвовать в международных программах, формируемых на новый период, 2021 — 2027 гг, сообщил на пресс-конференции в «Псковской правде» председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. В частности, речь идет о программах «Россия — Латвия», «Россия — Эстония». 

По словам Андрея Михеева, на данный момент на уровне правительств государств обсуждаются и формируются приоритеты программ на новый период. 20 февраля пройдет заседание программного комитета, на который также приглашены представители регионов России, участвующие в международных программах.

Псковская область не первый год является активным участником международных проектов, направленных на развитие приграничных связей, улучшение экологии, инфраструктуры, развитие малого и среднего предпринимательства.

 «Вес» только шести крупных проектов по программам «Россия — Латвия», «Россия — Эстония», которые сейчас реализуются в Псковской области составляет порядка 10 млн евро.

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