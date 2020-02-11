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Экономика / Инвестиции

Ярмарочную площадку для продажи местной продукции откроют в Печорском районе

11 февраля 2020 года, 15:09

В Печорском районе появится ярмарочная площадка площадью 6 700 кв. метров. Об этом на прошедшей в пресс-центре «Псковской правды» пресс-конференции рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

Возведение площадки запланировано в рамках проекта приграничного сотрудничества с Эстонией.

«Это проект по поддержки малого и среднего бизнеса, - отметил он. - В нем ключевой партнер — Печорский район. У проекта две составляющие: создание возможности для реализации местной продукции и обустройство дорог.»

Площадь ярмарочной площадки составит около 6 700 кв. метров, что позволит на ней разместиться более 100 предпринимателям. Что касается дорог, то за счет средств проекта их отремонтируют порядка 10 км.

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